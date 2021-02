Paypal hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht. Finanzvorstand John Rainey sprach vom "stärksten Jahr in der Unternehmensgeschichte" - und hat damit nicht übertrieben. 72,7 Millionen neue Nutzer, fast eine Billion Dollar Transaktionsvolumen, 71 Prozent mehr Gewinn: Für Paypal war das abgelaufene Geschäftsjahr ein voller Erfolg und von zahlreichen Rekorden geprägt. Das Unternehmen hat am Mittwochabend einen Jahresumsatz von 21,5 ...

