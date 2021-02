Taipeh (ots/PRNewswire) - Feiern Sie mit über 31 BerühmtheitenDas größte chinesische Programm zur Feier des chinesischen Neujahrs, der TTV SUPER STAR, begann kürzlich in der Taipei Arena. Live-Publikum war aufgrund der Pandemie nicht zugelassen, aber TTV setzt weiterhin auf eine hochwertige Produktion und lud mehr als 31 Prominente, Bands und Gruppen ein. Die Prominenten des TTV SUPER STAR 2021 bieten ein abwechslungsreiches Programm von Pop bis hin zu Klassikern, das alle Altersgruppen anspricht. TTV produziert und sendet seit 12 Jahren das Programm TTV SUPER STAR. Trotz der globalen Pandemie hat sich TTV entschieden, weiterhin TTV SUPER STAR zu produzieren, um das chinesische Neujahrsfest mit den Chinesen auf der ganzen Welt zu feiern.Super Star Botschafter und 8-facher Super Star Darsteller, Jam Hsiao, wird das Programm in diesem Jahr eröffnen. In Vorbereitung auf seinen Eröffnungsauftritt hat Jam Hsiao seine Songs angepasst und wird eine atemberaubende visuelle Performance mit seiner charakteristischen, robusten Stimme abliefern. In einem zum Jahr des Ochsen passenden Outfit bringt Moderator Mickey Huang zusammen mit anderen Moderatoren und dem Maskottchen Super King die Show zum Höhepunkt. Crowd Lu - Empfänger des Golden Horse Award, des Golden Melody Award und des Golden Bell Award - wird seinen neuen Song Let Go gegen den Aufruf "Better Together, Support Frontline Medical Workers" performen, in der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und eine bessere Zukunft.In der TTV SUPER STAR-Sendung 2021 können sich die Zuschauer auf einen legendären Showdown zwischen Wakin Chau und Winnie Hsin einstellen. Beide Sänger sind seit über drei Jahrzehnten in der chinesischsprachigen Musikszene aktiv und haben uns viele klassische Lieder geschenkt. Dieses Mal werden sie klassische Songs mit einer neuen Wendung spielen, die ihre Fans nostalgischer denn je machen werden.Das große Finale bestreitet JJ Lin, der zuletzt vor 10 Jahren bei TTV SUPER STAR aufgetreten ist und drei neue Songs mit Street- und Modern-Dance-Choreographien mitbringt. Das romantische und extravagante Bühnenbild wurde von europäischen Designs inspiriert und wird die Performance von JJ Lin perfekt ergänzen. Der TTV SUPER STAR 2021 wird am chinesischen Neujahrsabend (11. Februar 2021) um 18:30 Uhr taiwanesischer Zeit auf TouchTTV und auf dem YouTube-Kanal von TTV ausgestrahlt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1431400/Jam_Hsiao.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431397/Crowd_Lu.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431396/3D_Stage.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431399/Wakin_Chau_and_Winnie_Hsin.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431398/JJ_Lin.jpgPressekontakt:TTV OfficePR for International MediaMr. Alex Yangalex.yang.ttv@gmail.comgoldenmelodyawards.tw@gmail.com+886-2-2775-8888 ext. 694+886-918-668-213Original-Content von: Taiwan Television Enterprise Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131291/4829635