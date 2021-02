Elon Musk dürfte neben Jeff Bezos die schillerndste Wallstreet-Figur der letzten 2 Jahre sein. Sein Talent ist Visionen, mit denen er sich regelmäßig neu erfindet. Ob es eine Batterie ist, die Millionen von Kilometern halten soll oder schlichtweg die Möglichkeit für vermögende Privatpersonen mit SpaceX in den Orbit zu reisen - all das und zusätzlich das wohl bekannteste Elektrofahrzeug der Welt "Tesla" entstammt seiner Phantasie. Fantastisch ist auch die Entwicklung des Aktienkurses von Tesla selbst, sie erreichte in 12 Monaten eine Rendite von 450%, gerechnet vom Tiefststand im März 2020 hat sich der Wert sogar verzehnfacht. Das jüngste Gerücht stammt aus der chinesischen Presse und spricht über eine anstehende Kooperation mit dem chinesischen Automobilbauer BYD, an dem auch Warren Buffet Anteile hält. Hier schließt sich der Kreis dann wieder.

