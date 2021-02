Plug Power: Platzt die Wasserstoff-Blase?

Zu den absoluten Höhenfliegern an der Börse gehörte in den vergangenen Jahren Plug Power (WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020). Nachdem die Aktie des US-Brennstoff-Herstellers im Dezember 2018 unter die Ein-Euro-Marke einbrach und sich damit in einen Pennystock verwandelte, starteten die Papiere ein sensationelles Kursfeuerwerk.

Seitdem hat sich der Aktienkurs von Plug Power zeitweise versechzigfacht. Für die zuletzt nochmals an Fahrt aufgenommene Kurs-Rallye sorgten anhaltend gute Nachrichten vom Unternehmen. So gab der Wasserstoff-Player Ende Januar bekannt, das Jahr 2020 als Marktführer für "grüne Wasserstofflösungen" abzuschließen, wobei die eigene Prognose übererfüllt worden sei.

Umsatzprognose angehoben

Für das neue Geschäftsjahr 2021 wird nun mit einem Umsatz von 475 Mio. US-Dollar gerechnet. Im Vorfeld lag das 2021er-Ziel noch bei 450 Mio. US-Dollar.

Außerdem wurde das mittelfristige Umsatzziel für das Jahr 2024 um mehr als 40 Prozent auf 1,7 Mrd. US-Dollar angehoben. Dieser Ausblick zeigt, dass Plug Power immer optimistischer wird, was die weitere Wachstumsdynamik anbelangt.

