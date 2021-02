In der letzten Woche korrigierten die internationalen Aktienmärkte stark, so dass der MSCI WORLD (Euro)-Index sein zuvor erreichtes neues Rekordhoch nur kurzzeitig halten konnte und von diesem wieder deutlicher zurückkam. Der Index büßte im Wochenverlauf - 3,2 % ein.Wesentlicher Hintergrund für die ausgeprägte Abschwächung der Weltaktienbörsen war dabei im Zuge der anhaltend ambitionierten globalen Gesamtmarktbewertung (KGV 2021e = 21, damit weiter auf einem 19 Jahres-Hoch befindlich), dass gerade optisch höher bewertete Wachstumsaktien trotz anhaltend exzellenter Ergebnisvorlagen in einer verstärkten Gewinnmitnahmeneigung der Anleger unter einen überdurchschnittlichen Abgabedruck gerieten.

