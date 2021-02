DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen geben auf breiter Front nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen im späten Geschäft. Der dreitägige Aufwärtstrend hat damit ein Ende gefunden. Im Handel wird unter anderem auf eine angespannte Liquiditätslage in China verwiesen. Zuletzt hatte die chinesische Notenbank mit ihrer Geldmarktpolitik verunsichert. Seit Wochenbeginn hatte vor allem die Erwartung weiterer kräftiger Stimulierungsmaßnahmen der US-Regierung für steigende Kurse an den Börsen gesorgt. An der Wall Street hatte sich die Erholungsrally am Mittwoch zwar noch moderat fortgesetzt, allerdings mit deutlich gedrosseltem Tempo. Letztlich bewegten sich die US-Indizes kaum noch.

Am kräftigsten Abwärts geht es an den Börsen in Seoul und Hongkong. In Südkorea gibt der Kospi 1,5 Prozent nach, belastet von Technologie- und Internetwerten. Marktteilnehmer verweisen hier auf Gewinnmitnahmen, nachdem es drei Tage in Folge nach oben gegangen ist. Die Aktie des Index-Schwergewicht Samsung Electronics büßt 2,5 Prozent ein. Der Chip-Hersteller SK Hynix verliert 3,5 Prozent und LG Electronics geben 4,9 Prozent nach. Für die Aktie des Kosmetik-Unternehmens Amorepacific geht es nach einem positiven Gewinnausblick indessen um 2,2 Prozent aufwärts.

An der Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 28.353 Punkte nachgibt, richten sich die Blicke auf die Berichtssaison. Für die Aktie des Seifenherstellers Kao geht es um 7,7 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat. Sony springen indessen um 9,3 Prozent nach oben. Der Nettogewinn ist dank höherer Erträge aus dem Spiele- und Elektronikgeschäft im dritten Geschäftsquartal um 62 Prozent gestiegen.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent. Technologiewerte geben hier auf breiter Front nach. Xiaomi knicken um 6,9 Prozent ein, Meituan um 4,3 Prozent. Marktteilnehmern verweisen zur Begründung auf den am Freitag anstehenden IPO des Technologie-Unternehmens Kuaishou. Das hat eine App für Kurzvideos und Livestreaming entwickelt. Der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland büßt 1,4 Prozent ein.

Die Börse in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss 0,9 Prozent im Minus. AGL Energy verloren 3,6 Prozent. Das Unternehmen wird im ersten Geschäftshalbjahr Belastungen in Höhe von 2,69 Milliarden australische Dollar ausweisen, die größtenteils auf niedriger als prognostiziert ausgefallene Energiepreise zurückzuführen sind. Origin Energy gaben 6,9 Prozent nach. Das Unternehmen hatte die Gewinnprognose für den Geschäftsbereich Energy Markets gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.765,50 -0,87% +2,71% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.352,59 -1,03% +4,38% 07:00 Kospi (Seoul) 3.082,84 -1,50% -1,50% 07:00 Schanghai-Comp. 3.468,15 -1,40% -0,14% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.917,46 -1,33% +7,63% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.890,09 -1,28% +2,94% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.578,99 -0,25% -2,72% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD EUR/USD 1,2017 -0,1% 1,2033 1,2036 -1,6% EUR/JPY 126,37 -0,0% 126,41 126,45 +0,2% EUR/GBP 0,8833 +0,2% 0,8819 0,8817 -1,1% GBP/USD 1,3604 -0,3% 1,3646 1,3651 -0,5% USD/JPY 105,17 +0,1% 105,03 105,06 +1,9% USD/KRW 1118,41 +0,4% 1113,60 1115,56 +3,0% USD/CNY 6,4589 -0,0% 6,4602 6,4594 -1,0% USD/CNH 6,4630 +0,0% 6,4598 6,4602 -0,6% USD/HKD 7,7519 +0,0% 7,7516 7,7512 -0,0% AUD/USD 0,7627 +0,1% 0,7620 0,7616 -1,0% NZD/USD 0,7196 -0,1% 0,7206 0,7214 +0,2% Bitcoin BTC/USD 37.564,00 +0,6% 37.326,00 36.544,38 +29,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,03 55,69 +0,6% 0,34 +15,2% Brent/ICE 58,75 58,46 +0,5% 0,29 +13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,40 1.833,80 -0,8% -15,40 -4,2% Silber (Spot) 26,43 26,93 -1,8% -0,50 +0,1% Platin (Spot) 1.085,58 1.106,15 -1,9% -20,58 +1,4% Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,4% -0,02 +0,9% ===

