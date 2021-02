The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.02.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2021





ISIN Name

CH0123117019 SKAND.ENSK. 11/21 MTN

AT000B043542 UNICR.BK AUS. 15-21 FLR87

CH0023956532 COBA FIN.+COV.BOND 06-21

XS0575962286 BNG BK 11/21 MTN

DE000NLB2S42 NORDLB 2 PH.BD. 06/18

DE000HSH4WY8 HCOB ZSXK3 15/24

DE000A1ZN206 WIENERBERGER 14/UND. FLR

XS1562153848 WORLD BK 17/21 MTN

DE000A1H3GJ8 DZ HYP IS.R.201

DE000DK0J5M2 DEKA FESTZINS ANL 17/32

