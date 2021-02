The following instruments on XETRA do have their first trading 04.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.02.2021Aktien1 US83192H1068 SmileDirectClub Inc.2 GB00BMT9K014 Moonpig Group PLC3 JP3707200006 JDC Corp.4 US92838Y1001 Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund5 BMG2164J1099 China Youzan Ltd.6 DE000A3H2333 HAMBORNER REIT AG7 DE000TCAG1V0 Tele Columbus AG z.Verk8 DE000A2LQ884 AUTO1 Group SEAnleihen/ET1 USU36328AC32 Gamestop Corp.2 XS2295333988 Iberdrola International B.V.3 BE0000353624 Belgien, Königreich4 XS2294187690 Laboratoire Eimer SELAS5 XS2296206068 Prologis Euro Finance LLC6 US097023DG73 Boeing Co.7 US02209SBP74 Altria Group Inc.8 US02209SBL60 Altria Group Inc.9 US097023DE26 Boeing Co.10 XS2297549391 Caixabank S.A.11 DE000DD5AU77 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank12 DE000DD5AU69 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank13 DE000DD5AU51 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank14 US459058JR58 International Bank for Reconstruction and Development15 DE000LB13UR5 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000LB13US3 Landesbank Baden-Württemberg17 FR0014001VD2 SFIL S.A.18 BE6326767397 Argenta Spaarbank N.V.19 US22550L2E08 Credit Suisse AG [New York Branch]20 USH3698DDG63 Credit Suisse Group AG21 USY3815NBC49 Hyundai Capital Services Inc.22 XS2296021798 Just Eat Takeaway.com N.V.23 CH0593641027 Société Générale S.A.24 US91282CBJ99 United States of America25 XS2297209293 Zypern, Republik26 XS1857310814 Aroundtown SA27 XS1980255779 Aroundtown SA28 XS1964701822 Aroundtown SA29 XS2017788592 Aroundtown SA30 CND100042M14 Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]31 XS1374994280 BASF SE32 XS2106542165 Commerzbank AG33 XS2051657463 DekaBank Deutsche Girozentrale34 XS1957516252 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG35 CH0593093229 EFG International AG36 XS2295335413 Iberdrola International B.V.37 XS2296019891 Just Eat Takeaway.com N.V.38 US63743HEU23 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.39 US02209SBN27 Altria Group Inc.40 US02209SBM44 Altria Group Inc.41 XS2297537461 Amadeus IT Group S.A.42 US097023DD43 Boeing Co.43 USU14178ES95 Cargill Inc.44 FI4000480488 Finnland, Republik45 XS2296204444 Prologis Euro Finance LLC46 IE00BLR6Q544 Global X Video Games & Esports UCITS ETF - USD Accumulating47 IE00BLR6QB00 Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF - USD Accumulating