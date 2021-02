Der Handel in Asien sorgte sich heute früh, dass die engere Geldversorgung in China die Rallye an den Börsen bremsen könnte. Nahezu alle asiatischen Benchmarks notieren während der Sitzung deutlich im Minus, wobei die Börsen in Hongkong und Seoul die größten Verlierer sind. Die schwache Stimmung überträgt sich auch auf den Terminmarkt. Der DAX-Future wird zur Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 13.942 Punkten (-0,42 %) gesehen.Frankfurt arbeitete sich am Mittwoch noch einmal weiter nach vorne. Der DAX ging dabei in die Führungsrolle und stieg um 0,71 % auf 13.933,63 Punkte. Die Autotitel sorgten dabei für den meisten Auftrieb, insbesondere nachdem Daimler die Abspaltung seiner Nutzfahrzeugsparte angekündigte hatte. Die Aktien von Daimler kletterten aus dem Stand um 8,91 % auf 64,56 Euro. Auch die Aktionäre von Volkswagen machten sich Hoffnungen auf einen Spin-off und ließen die Vorzüge um 2,27 % auf 165,90 Euro steigen.

