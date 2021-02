Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bis auf 12 Punkte näherte sich der DAX gestern der 14.000er-Marke. Er verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Zugewinne. Gestern ging es um 0,7 Prozent nach oben für den Leitindex. Am Ende des Tages ging er bei 13.933 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Siemens. Bei Siemens war zur Wochenmitte jede Menge geboten. Es wurde die Bilanz für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2020 vorgelegt. Zudem fand die Hauptversammlung und ein Chefwechsel statt. Joe Kaeser übergab seinen Posten an Roland Busch. Die Siemens-Aktie weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Aktuell würde aber eine Verschnaufpause oder auch ein deutlicherer Rücksetzer mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren nicht überraschen.