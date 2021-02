DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Qualcomm profitiert von der neuen Mobilfunkgeneration und dem Einbau seiner Bauteile nun auch in das jüngste iPhone von Apple. Der US-Konzern steigerte den Umsatz in seinem ersten Geschäftsquartal um 62 Prozent auf 8,24 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 2,46 Milliarden Dollar. Analysten hatten Qualcomm zwar einen etwas höheren Umsatz zugetraut, beim Nettogewinn aber mit 2,09 Milliarden Dollar deutlich weniger. Qualcomm kündigte für das laufende Quartal Einnahmen von 7,2 bis 8 Milliarden Dollar an, mehr als bislang von Analysten erwartet. Das Chipgeschäft wachse "wie verrückt", sagte CEO Steve Mollenkopf.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -2,8% gg Vq 3. Quartal: +4,6% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 3. Quartal: -6,6% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 830.000 zuvor: 847.000 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.826,00 -0,35% Nasdaq-100-Indikation 13.401,50 -0,18% Nikkei-225 28.341,95 -1,06% Hang-Seng-Index 29.050,37 -0,88% Kospi 2.452,83 -21,63% Shanghai-Composite 3.508,13 -0,26% S&P/ASX 200 6.765,50 -0,87%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Nach dem dreitägigen Aufwärtstrend wird im Handel unter anderem auf eine angespannte Liquiditätslage in China als Belastungsfaktor verwiesen. Daneben dürfte auch Geinnmitnahmen eine Rolle spielen. In Tokio springen Sony um 9,3 Prozent nach oben. Der Nettogewinn ist dank höherer Erträge aus dem Spiele- und Elektronikgeschäft im dritten Geschäftsquartal um 62 Prozent gestiegen. Der Seifenherstellers Kao (-7,7 Prozent) hat dagegen mit seinem Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt. In Seoul geht es für die Aktie des Kosmetikunternehmens Amorepacific es nach einem positiven Gewinnausblick indessen um 2,2 Prozent aufwärts. In Hongkong geben die zuletzt festen Technologiewerte auf breiter Front nach. Xiaomi knicken um 6,9 Prozent ein, Meituan um 4,3 Prozent. Marktteilnehmern verweisen dazu auch auf den am Freitag anstehenden Börsengang des Technologieunternehmens Kuaishou, für den Investoren Platz in den Portfolios schafftenm. Das Unternehmen hat eine App für Kurzvideos und Livestreaming entwickelt. AGL Energy büßten in Sydney 3,6 Prozent ein. Das Unternehmen wird im ersten Geschäftshalbjahr Belastungen in Höhe von 2,69 Milliarden Austral-Dollar ausweisen, die größtenteils auf niedriger als prognostiziert ausgefallene Energiepreise zurückzuführen sind. Origin Energy gaben um 6,9 Prozent nach, belastet von einer gesenkten Gewinnprognose.

US-NACHBÖRSE

NEW YORK (Dow Jones)--Für Ebay ging es nach den Quartalszahlen um 11,1 Prozent nach oben (siehe unten). Qualcomm gaben nach guten Zahlen im Zuge von Gewinnmitnahmen dagegen um 6,7 Prozent nach (siehe Tagesthema). Paypal rückten um 5,6 Prozent vor. Der Online-Bezahldienst hat im vierten Quartal 16 Millionen Kundenkonten hinzugewonnen (siehe unten). Netgear verbilligten sich trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen um rund 5,0 Prozent. Auch der Kurs des Halbleiterherstellers Qorvo gab nach und zwar um 7,1 Prozent, obwohl die gemeldeten Geschäftszahlen die Erwartungen übertrafen. Costco gewannen 0,8 Prozent. Die Großhandelskette hatte für Januar einen Nettoumsatz von 13,64 Milliarden Dollar vermeldet, ein Anstieg um 18 Prozent zum Vorjahr. Aviat Networks machten einen Satz um 16,8 Prozent, gestützt von einem erhöhten Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.723,60 0,12 36,12 0,38 S&P-500 3.830,17 0,10 3,86 1,97 Nasdaq-Comp. 13.610,54 -0,02 -2,23 5,60 Nasdaq-100 13.402,37 -0,40 -53,75 3,99 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 1,11 Mrd Gewinner 1.854 2.443 Verlierer 1.345 761 Unverändert 96 78

Gut behauptet - Die Rally setzte sich am Mittwoch tendenziell fort, wenn auch mit deutlich gedrosseltem Tempo. Die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli der US-Regierung unter dem neuen Präsidenten Joe Biden stützte weiter, ebenso neue, überzeugend ausgefallene US-Daten überzeugten. Den Takt gab weiter die Berichtssaison vor, nachdem die Branchenschwergewichte Alphabet und Amazon jeweils Rekordumsätze vermeldet hatten. Die Alphabet-Aktie legte um 7,3 Prozent zu, nachdem sie im Verlauf auf ein Rekordhoch geklettert war. Bei Amazon wurde die Freude über die guten Zahlen dadurch getrübt, dass Unternehmensgründer und CEO Jeff Bezos seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die Aktie verlor 2,0 Prozent. Amgen ghaben um 1,4 Prozent nach. Das Biotechnologieunternehmen hatte einen Gewinnrückgang vermeldet und einen wenig überzeugenden Ausblick. Jazz Pharmaceuticals kauft GW Pharmaceuticals für 7,2 Milliarden Dollar. Der Kurs von GW Pharma sprang darauf um 44,5 Prozent nach oben, Jazz Pharma fielen um 3,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,0 0,11 -0,8 5 Jahre 0,45 1,1 0,44 9,4 7 Jahre 0,81 2,3 0,78 15,6 10 Jahre 1,13 3,3 1,10 21,5 30 Jahre 1,92 4,7 1,87 26,9

"Sichere Häfen" waren erneut nicht gefragt: Am Anleihemarkt trieben sinkende Notierungen die Renditen weiter nach oben. Die Investoren sind weiter zuversichtlich, dass ein neues US-Konjunkturpaket für eine kräftige Wirtschaftserholung sorgen wird. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 3,3 Basispunkte auf 1,13 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD EUR/USD 1,2014 -0,2% 1,2033 1,2036 -1,6% EUR/JPY 126,36 -0,0% 126,41 126,45 +0,2% EUR/GBP 0,8830 +0,1% 0,8819 0,8817 -1,1% GBP/USD 1,3606 -0,3% 1,3646 1,3651 -0,5% USD/JPY 105,18 +0,1% 105,03 105,06 +1,9% USD/KRW 1118,18 +0,4% 1113,60 1115,56 +3,0% USD/CNY 6,4602 0% 6,4602 6,4594 -1,0% USD/CNH 6,4620 +0,0% 6,4598 6,4602 -0,6% USD/HKD 7,7523 +0,0% 7,7516 7,7512 0% AUD/USD 0,7633 +0,2% 0,7620 0,7616 -0,9% NZD/USD 0,7200 -0,1% 0,7206 0,7214 +0,2% Bitcoin BTC/USD 38.084,75 +2,0% 37.326,00 36.544,38 +31,1%

Der Dollar-Index zeigte sich nach den jüngsten Gewinnen knapp behauptet. Der Euro schwächelte etwas, nachdem der EU-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich lag. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,2032 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,2050 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,14 55,69 +0,8% 0,45 +15,4% Brent/ICE 58,85 58,46 +0,7% 0,39 +13,8%

An den Rohstoffmärkten setzten die Ölpreise ihren Anstieg dynamisch fort, nachdem die US-Öllagerbestände stärker als erwartet zurückgegangen waren. Sie profitierten zudem weiter davon, dass wichtige Öl-Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland die zugesagten Fördermengenkürzungen auch tatsächlich umsetzen. Daneben stützte die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket, dass die Ölnachfrage erhöhen dürfte. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 55,75 Dollar. Brent legte um 1,9 Prozent auf 58,54 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,84 1.833,80 -0,5% -9,96 -3,9% Silber (Spot) 26,60 26,93 -1,2% -0,33 +0,8% Platin (Spot) 1.092,03 1.106,15 -1,3% -14,13 +2,0% Kupfer-Future 3,56 3,57 -0,1% -0,00 +1,2%

Der Goldpreis verlor 0,3 Prozent auf 1.833 Dollar je Feinunze. Neben dem tendenziell weiter festen Dollar bremsten steigende Anleihezinsen, die die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls schmälern.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

USA - KONJUNKTUR

Der Chef der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, setzt auf die Wirksamkeit massenhafter Impfungen gegen das Coronavirus. Mit dem Rückgang der Infektionsraten "signalisieren die makroökonomischen Prognosen ein sehr starkes Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts über das gesamte Jahr 2021", sagte Bullard.

USA - POLITIK

Das US-Repräsentantenhaus will am Donnerstag über einen Ausschluss der für Verschwörungstheorien berüchtigten republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus zwei Ausschüssen abstimmen.

EBAY

hat im vierten Quartal die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal fiel deutlich über den Schätzungen aus.Der Nettogewinn kletterte auf 845 (556) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg auf 2,87 (2,24) Milliarden. Die Zahl der aktiven Käufer erhöhte sich um 7 Prozent auf 185 Millionen.

GENERAL MOTORS

plant, die Produktion in mehreren Fabriken in diesem Monat aufgrund der Chip-Knappheit zu drosseln. Das Unternehmen teilte mit, dass es in vier Montagewerken, darunter drei in Nordamerika, Ausfallzeiten einplant, um die Auswirkungen des Halbleitermangels abzumildern und Fabriken, die Modelle mit höherer Nachfrage wie große Lastwagen und SUVs herstellen, am Laufen zu halten.

PAYPAL

hat im vierten Quartal 2020 seinen Gewinn auf 1,57 (0,507) Milliarden Dollar mehr als verdreifacht. Das Ergebnis übertraf mit bereinigt 1,08 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten, die mit 1,00 Dollar gerechnet hatten. Netto 16 Millionen Kundenkonten kamen hinzu. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 6,1 Milliarden.

