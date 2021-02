Am Mittwochabend hat die Bayer-Aktie einen Satz nach oben gemacht. Denn das DAX-Unternehmen erreichte dem Vernehmen nach eine Einigung mit Klägeranwälten zum Umgang mit künftigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Eine Lösung in der gesamten Causa Glyphosat scheint damit endlich wieder näher zu rücken.Die formelle Einigung mit den Klägeranwälten, die eine Zusage von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar beinhalte, sein ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion ...

