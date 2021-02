Bayer hat sich im Rechtsstreit über die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA jetzt mit den Klägeranwälten auf ein neues Verfahren zur Abwicklung und Beilegung künftiger Fälle geeinigt.Das ausgehandelte Class Settlement Agreement werde im Tagesverlauf zur vorläufigen Genehmigung beim zuständigen Richter Vince Chhabria in Kalifornien eingereicht, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Abend mit.Chhabria ist für eine Reihe exemplarischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...