Engel & Völkers Digital Invest: Plattform für digitale Immobilieninvestments verdoppelt Volumen 2020



04.02.2021 / 09:00

PRESSEMITTEILUNG



Erfolgreich im Krisenjahr Plattform für digitale Immobilieninvestments verdoppelt Volumen 2020 - Finanzierungsvolumen 2020 gegenüber dem Vorjahr um über 135% auf knapp 50 Mio. Euro gesteigert - Seit Start bereits über 100 Mio. Euro Kapital vermittelt - 2021 startet mit Finanzierungsrekord

Berlin, 4. Februar 2021. Seit ihrer ersten Crowdfinanzierung im Sommer 2017 hat die Plattform für digitale Immobilieninvestments Engel & Völkers Digital Invest mehr als 100 Mio. Euro für ihre bisher 44 Immobilien-Projekte vermittelt - knapp 50 Mio. Euro davon allein im vergangenen Jahr. "Damit konnten wir unser Platzierungsvolumen gegenüber 2019 um über 135% steigern - und das in einem sehr herausfordernden Marktumfeld des Corona-Jahres 2020, in dem viele etablierte Wettbewerber mit signifikanten Platzierungsrückgängen zu kämpfen hatten", berichtet Geschäftsführer Marc Laubenheimer. Mit einem platzierten Volumen von 49,9 Mio. Euro war Engel & Völkers Digital Invest zum Jahresende 2020 bereits die nach Volumen zweitgrößte Plattform in Deutschland, und das trotz ihrer noch relativ kurzen Historie. Das bisher größte über Engel & Völkers Digital Invest finanzierte Projekt - "Stadthaus 'Mozart'" in München mit einem platzierten Volumen von

4,95 Mio. Euro konnte mitten in der ersten Corona-Welle im April 2020 erfolgreich finanziert werden. Laubenheimer ist sicher, dass sich das aufwendige Prüfprozedere seines Unternehmens gerade im vergangenen Jahr ausgezahlt habe: "Bei Engel & Völkers Digital Invest wird jedes Projekt in einem eigens entwickelten Prozess und zusammen mit einer Vielzahl an unabhängigen externen Gutachtern analysiert. Ergänzend sind wir gemeinsam mit institutionellen Partnern an jedem Projekt zu mindestens 10 Prozent beteiligt - mit dieser Herangehensweise haben wir in den vergangenen Jahren mehr und mehr Anleger überzeugen können", so Laubenheimer. Zudem setzten Anleger auf die Marke: "Unsere Anleger vertrauen auf die jahrzehntelange, internationale Immobilien-Kompetenz von Engel & Völkers." Von den bisher insgesamt 44 Projekten der Plattform wurden 16 bereits zurückgezahlt, vier davon vorzeitig - zuletzt das Projekt "Modern Living Schwabing". Die Rückzahlung, ursprünglich für Ende August 2021 vorgesehen, erfolgte im Januar 2021 sieben Monate vor Ablauf der ursprünglich geplanten Laufzeit von 24 Monaten. Anleger, die im September 2019 in die Neubau-Eigentumswohnungen in München investiert hatten, erhielten ihr investiertes Kapital bei voller Verzinsung somit deutlich früher zurück als geplant. Damit erhöht sich die ursprünglich vereinbarte Jahresverzinsung von 5,2% p.a. auf effektiv rund 7,5% % p.a. Auch im kommenden Jahr soll der Wachstumskurs - sowohl hinsichtlich der Zahl der Projekte als auch der Mitarbeiter - fortgesetzt werden. Für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2021 sorgte im Januar eine Projektfinanzierung in Frankfurt am Main: Die 2,5 Mio. Euro für das Neubauprojekt konnten in weniger als 14 Minuten ausschließlich online bei den Anlegern eingesammelt werden. Über Engel & Völkers Digital Invest

Die Plattform für digitale Immobilieninvestments Engel & Völkers Digital Invest wurde 2017 als Tochter der Engel & Völkers Capital AG gegründet. Hauptsitz der digitalen Plattform ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Finanzierung von Bauvorhaben, Bestandsimmobilien und Grundstücken für Bauträger, Bestandshalter und Projektentwickler. Sie bietet privaten Investoren die Möglichkeit, sich Seite an Seite mit Engel & Völkers Digital Invest an den Projekten zu beteiligen. Dabei setzt die Plattform auf Projekte mit einem Mezzanine-Anteil von 1 bis 6 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 40 Millionen Euro. Engel & Völkers Digital Invest ist Lizenzpartner der Engel & Völkers-Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 800 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 12.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

Pressekontakt Sonja Schmitt ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest GmbH Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin Telefon: +49 (0)30 403 69 15 21

E-Mail: s.schmitt@ev-digitalinvest.de www.ev-digitalinvest.de Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

