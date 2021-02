Zuletzt verantwortete Alfred Vrieling die Vertriebsaktivitäten und die strategische Marktausrichtung von Mennekes eMobility im In- und Auslandsgeschäft, unter anderem in den Niederlanden und in Italien. Compleo Charging Solutions will mit dem Erlös des Börsengangs im Herbst 2020 vorrangig in Märkten der DACH-Region sowie Frankreich, Polen und den Benelux-Ländern gezielt wachsen. Dafür werden in Dortmund und international Vertriebsteams aufgebaut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...