BIOGEN war gestern einer der Tagesverlierer in New York. Die Ergebnisse haben enttäuscht und das kostete die Aktie gestern zeitweise 5 %. Im Fall BIOGEN ist dies nicht unüblich, weil das Unternehmen auf sehr verschiedenen Gebieten der Pharmaspezialitäten arbeitet und deshalb die Erfolgsskala sehr breit gestellt ist. Tagesverluste sind deshalb eine gute Chance, solche Schwächen zu nutzen.



