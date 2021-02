Die Anleger wissen noch nicht genau, wie sie den Chefwechsel bei Amazon einordnen sollen. Folglich präsentierte sich die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten am Mittwoch ausgesprochen volatil. Am Ende des Tages stand ein Minus zu Buche, wodurch sich das Chartbild wieder eintrübt. Die Analysten bleiben indes bullish.Das war dann doch nichts mit dem Mega-Break. Die Amazon-Aktie ist am Mittwoch in den Seitwärtstrend und damit in die Dreiecksformation zurückgefallen. Das Geduldsspiel geht damit weiter.

