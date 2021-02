FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Fresenius SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 39 Euro gesenkt. Ergebniswachstum des Medizinkonzerns sei 2021 nun unwahrscheinlich, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem überraschend schwachen Ausblick der Dialysetochter FMC. Um die mittelfristigen Ziele zu erreichen, müsse sich Fresenius nun ganz schön strecken./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 15:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

