Daimler mit Aufspaltung und Daily Trading Live am Mittag

Gestern Abend meldete der Autobauer Daimler, seine Unternehmensstruktur grundlegend anzupassen. Es ist geplant, das Truck & Bus-Geschäft abzuspalten und noch in diesem Jahr an die Börse zu bringen.



Die Mehrheit der schon heute rechtlich getrennten Daimler Truck AG soll an die bestehenden Daimler-Aktionäre übertragen werden. Das eigenständige Unternehmen soll dabei auch die Kriterien für eine Aufnahme in den DAX® erfüllen.



Weiterhin soll die Pkw-Sparte den wohl symbolträchtigen Namen Mercedes Benz AG erhalten. Bisherige Aktionäre wurden demnach sowohl Aktien der zukünftigen Mercedes Benz AG als auch von Mercedes Trucks & Busses im Depot haben.



In der Vergangenheit haben beispielsweise auch Volvo und Volkswagen das Pkw- vom Lkw-Geschäft getrennt, um so zwei agilere Unternehmen hervorzubringen. Um an den weiteren Entwicklungen der Daimler-Aktie zu partizipieren bieten unsere Derivate vielfältige Möglichkeiten.





