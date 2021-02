Ein typisches Auto um das Jahr 2020 enthält etwa 50 Computer, bei Fahrzeugen der Spitzenklasse können es sogar 100 oder mehr sein. Abgesehen davon sind heute Fahrzeuge mit der Außenwelt vernetzt, sodass das Fahrzeug bidirektional mit externen Systemen kommuniziert. Angriffsfläche und Sicherheitslösungen Zunahme an Vernetzung heißt aber auch, dass das Auto eine größere Angriffsfläche für Cyberangriffe bietet. Im Zusammenhang mit einer Software-Umgebung bezieht sich der Begriff Angriffsfläche auf die Gesamtheit aller Punkte, an denen ein Unbefugter versuchen kann, Daten in eine Umgebung einzuschleusen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...