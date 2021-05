Die Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, kündigte heute ein virtuelles Seminar zur Erkundung der Trends und Vorgaben in Bezug auf die Informationssicherheit bei FPGAs im Automobilbereich an. Lattice stellt eine breite Palette an FPGAs für Anwendungen im Automobilbereich zur Verfügung, darunter das FPGA MachXO3D für sichere Systemsteuerung. MachXO3D-FPGAs bieten ein Hardware-Root-of-Trust und Dual-Boot-Kapazitäten im Einklang mit den NIST-Richtlinien zu Platform Firmware Resiliency (PFR) (NIST SP-800-193), um Systeme vor Cyberangriffen zu schützen, diese in Echtzeit zu erkennen und die Systeme wiederherzustellen.

Wer: Lattice Semiconductor

Was: Trends und Vorgaben in Bezug auf Informationssicherheit bei FPGAs im Automobilbereich

Wann: 8. Juni 2021, 9-11 Uhr PDT sowie 19-21 Uhr PDT

Wo: https://bit.ly/3u4jtBO (Voranmeldung erforderlich)

Angesichts der steigenden Anzahl an Connected Cars auf der Straße, steigt auch die Bedrohung durch Verletzungen der Informationssicherheit dieser Fahrzeuge. Automobilhersteller müssen Wege finden, um die von den Verbrauchern gewünschten fortschrittlichen Funktionen bereitzustellen und gleichzeitig höchste Sicherheitsvorgaben zu erfüllen.

Seminarteilnehmer erfahren Folgendes:

Heutige Trends und Risiken in Bezug auf Informationssicherheit im Automobilbereich

Die neuesten Sicherheitsvorgaben in der Branche

Anforderungen an Systeme bezüglich Informationssicherheit und Belastbarkeit

Vorbereitung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen durch das Design sicherer Systeme

Kostensparende und schutzfördernde Paradigmen in der Lieferkette

Weitere Informationen zu den Lösungen von Lattice für Anwendungen im Automobilbereich, einschließlich des FPGA MachXO3D für sichere Steuerung, finden Sie unter https://www.latticesemi.com/en/Solutions/SolutionCategories/Automotive.

