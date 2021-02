In diesem Jahr steht die Bundestagswahl an. Kommt dadurch Bewegung in das deutsche Gesundheitssystem - Stichwort Bürgerversicherung? Wenn es nach den unabhängigen Vermittlern geht, die im Rahmen der aktuellen Studie "AssCompact AWARD - Private Kranken & Pflegeversicherung 2021" befragt wurden, dann eher nicht. Denn der Studie zufolge rechnet gut ein Viertel der Befragten mit einem Systemwechsel allenfalls in zehn Jahren, gut zwei Drittel sind sogar der Meinung, der Systemwechsel komme überhaupt nicht.

