Der Vermögensverwalter DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,81 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorjahr (1,67 Euro) wird die Dividende damit um knapp 8,4 Prozent angehoben. Beim derzeitigen Kursniveau von 35,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,13 Prozent. Die Hauptversammlung findet ...

