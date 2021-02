DJ Software-Release 10.3 von Ekahau bringt weitere Vereinfachungen für WLAN-Planung, Funkausleuchtung und Berichterstellung - Neue Lizenz von Ekahau Pro nicht mehr an bestimmtes internes oder externes Hardwaregerät gebunden

Ottobrunn/München (pts012/04.02.2021/09:10) - "Höchste Flexibilität in der Benutzung von verschiedenen Hardwaregeräten und weiterhin leistungsstärkstes WLAN-Fehlerbehebungs-Tool zur Planung, Einrichtung und schnellen Berichterstellung von WLAN-Netzwerken", so bezeichnet Ulrich Diehl, WLAN-Experte und Geschäftsführer der eudisa GmbH, die Vorteile des neuesten Ekahau-Software-Release 10.3. Als Neuerung ist nun auch ab sofort der Analyser für Android verfügbar. Alle Infos zu den Neuheiten und Verbesserungen durch das Software-Update gibt es beim Ekahau-Goldpartner eudisa GmbH in Ottobrunn bei München. https://www.eudisa.com/

Ab sofort: Ekahau-Lizenz auf bis zu zwei Computern aktivieren und nutzen

Ohne Zeitverzögerung durch Anfrage beim Ekahau-Support, kann nun mit nur einer Lizenz zwischen zwei Endgeräten gewechselt und gearbeitet werden. Dabei wurde die Aktivierung der Ekahau-Pro-Lizenz so vereinheitlicht, dass sie gleich funktioniert, wie bei Ekahau Survey und Ekahau Analyzer. Auch dies bedeutet eine Zeitersparnis, da man sich nun nur einmal im Ekahau-Konto bei der Anwendung anmelden muss und schon kann es losgehen!

Vorteile des neuen Ekahau-Software-Release 10.3 * Schnelle Access Point-Farbauswahl - Rote gehen schneller! * Access Points können benutzerdefinierte Farben über AP-Liste zugewiesen werden * Benutzerdefinierte AP-Farben funktionieren auch nahtlos - ohne zusätzliche Tags * Multi-Edit für gemessene APs * Mehr Power, indem nun auch bei gemessenen APs die Mehrfachbearbeitung möglich ist * Deutliche Kompatibilitätsverbesserungen für macOS 11 "Big Sur" * Manuelle AP-Speicherorte werden jetzt beim Zusammenführen von Projekten beibehalten * Unterstützung für WPA3-Sicherheitsstandard hinzugefügt * Hybridprojekte prüfen jetzt bodenspezifisch auf hybride Visualisierungsregeln * Neue Möglichkeit, Radios in Multi-Radio-Bearbeitung zu deaktivieren * Wonkiness wurde um 57 Prozent reduziert * Verbesserungen der Speichernutzung beim Generieren von Heatmaps * Verbesserungen der Meraki-Gruppierungslogik * Zusätzlich gibt es viele weitere Verbesserungen

eudisa ist Spezialist für modernste Messtechnik Die eudisa GmbH ist Ekahau Goldpartner und Spezialist für modernste Messtechnikgeräte in den Bereichen WLAN, Kupfer und Glasfaser. Die eudisa-Messtechnikprofis aus Ottobrunn bei München, unterstützen seit 15 Jahren Kunden bei allen Fragen rund um neueste Messtechnik, Wartung, Reparatur und bieten in diesem Branchenbereich auch Workshops und Webinare zur Aus- und Weiterbildung für Fachleute und Anfänger an. Bei eudisa können alle Geräte für die Labor- oder die Messtechnikabteilung auch als Gebrauchtgeräte besorgt werden. Alle Geräte sind qualitätsgeprüft, kalibriert und mit Garantie.

eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 info@eudisa.com https://www.eudisa.com/

