DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Sony mit Kurssprung von 9,5%

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien haben am Donnerstag nach drei Tagen mit Kursgewinnen moderate Gewinnmitnahmen die Richtung vorgegeben. Davon betroffen waren vor allem Technologieaktien. Seit Wochenbeginn hatte vor allem die Erwartung weiterer kräftiger Stimulierungsmaßnahmen der US-Regierung für Kauflaune gesorgt. An der Wall Street hatte sich die Erholungsrally am Mittwoch zwar noch fortgesetzt, allerdings mit gedrosselter Dynamik. Bei den Einzelkursen machte insbesondere die Berichtssaison die Kurse.

Am kräftigsten abwärts ging es in Seoul und in Tokio. Der Tokioter Nikkei-Index gab um 1,1 Prozent nach auf 28.342 Punkte, der Kospi büßte noch etwas mehr ein. In Schanghai und Hongkong betrugen die Einbußen jeweils rund ein halbes Prozent. Sydney schloss ebenfalls schwächer.

Sony von guten Zahlen beflügelt

Sony sprangen in Tokio gegen den schwächeren Markt um 9,5 Prozent nach oben. Sony hat im dritten Geschäftsquartal dank eines starken Geschäfts im Spiele- und Elektronikbereich den Gewinn um knapp drei Drittel gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zudem erhöhte das Unternehmen den Ausblick.

Für die Aktie des Seifenherstellers Kao ging es dagegen um über 8 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte.

Die Schwäche der Technologiewerte in Hongkong sahen Teilnehmer auch im Zusammenhang mit dem am Freitag anstehenden Börsengang von Kuaishou, für das Investoren möglicherweise Platz in den Portfolios machten. Das Unternehmen hat eine App für Kurzvideos und Livestreaming entwickelt. Im Späthandel lagen Xiaomi 4,8 Prozent zurück, Meituan um 2,5 Prozent. Die Schwergewichte Alibaba und Tencent legten dagegen etwas zu.

Für die Aktie des Kosmetik-Unternehmens Amorepacific ging es nach einem positiven Gewinnausblick in Seoul um 1,8 Prozent aufwärts. Kia trotzen dem Abwärtstrend des Marktes und legten um 0,4 Prozent noch etwas weiter zu. Hier stützte weiter die Spekulation über eine Kooperation mit Apple zum Bau eines Apple-Autos. Hyundai Heavy Industries hatte zwar schwache Quartalszahlen vorgelegt, kam aber mit seinem Ausblick gut an. Der Kurs legte um 1 Prozent zu.

In Sydney verloren AGL Energy 3,6 Prozent. Das Unternehmen wird im ersten Geschäftshalbjahr Belastungen in Höhe von 2,69 Milliarden Austral-Dollar ausweisen, die größtenteils auf niedriger als prognostiziert ausgefallene Energiepreise zurückzuführen sind. Origin Energy gaben um 6,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat die Gewinnprognose gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.765,50 -0,87% +2,71% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.341,95 -1,06% +4,38% 07:00 Kospi (Seoul) 3.087,55 -1,35% -1,35% 07:00 Schanghai-Comp. 3.501,86 -0,44% +0,83% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.149,15 -0,54% +7,63% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.706,22 -0,41% +6,61% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.899,47 -0,96% +2,94% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.578,34 -0,29% -2,72% 10:00 BSE (Mumbai) 50.363,64 +0,21% +5,21% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:19 % YTD EUR/USD 1,2005 -0,2% 1,2033 1,2036 -1,7% EUR/JPY 126,35 -0,0% 126,41 126,45 +0,2% EUR/GBP 0,8832 +0,1% 0,8819 0,8817 -1,1% GBP/USD 1,3593 -0,4% 1,3646 1,3651 -0,6% USD/JPY 105,23 +0,2% 105,03 105,06 +1,9% USD/KRW 1117,90 +0,4% 1113,60 1115,56 +3,0% USD/CNY 6,4602 +0,0% 6,4602 6,4594 -1,0% USD/CNH 6,4639 +0,1% 6,4598 6,4602 -0,6% USD/HKD 7,7523 +0,0% 7,7516 7,7512 0% AUD/USD 0,7629 +0,1% 0,7620 0,7616 -1,0% NZD/USD 0,7196 -0,1% 0,7206 0,7214 +0,2% Bitcoin BTC/USD 38.074,50 +2,0% 37.326,00 36.544,38 +31,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,19 55,69 +0,9% 0,50 +15,6% Brent/ICE 58,96 58,46 +0,9% 0,50 +14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,08 1.833,80 -0,4% -7,72 -3,8% Silber (Spot) 26,68 26,93 -0,9% -0,25 +1,1% Platin (Spot) 1.094,50 1.106,15 -1,1% -11,65 +2,3% Kupfer-Future 3,57 3,57 +0,2% +0,01 +1,5%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2021 03:26 ET (08:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.