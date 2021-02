Infineon, SAP, Siemens & Co: Deutsche Technologie-Unternehmen sorgen für einen positiven Ausblick

Während das vergangene Jahr für die deutschen Technologie Unternehmen überwiegend schwierig und von negativen Meldungen geprägt war, gelang es diesen zum Ende des Jahres hin und im neuen Jahr 2021 wieder für einen positiven Ausblick zu sorgen. So gelang dem Softwarehersteller SAP nach einem schlechtem dritten Quartal 2020 die Rückkehr auf die Erfolgsspur. Ebenso setzt die Infineon Technologies AG mit Quantencomputing auf einen sehr vielversprechenden Trend. Bei Siemens beendet der scheidende Vorstandschef Joe Kaeser seine Ära erfolgreicher als erwartet.

Bildquelle: Pressefoto © SAP AG / Reto Klar

SAP überzeugt mit Qualtrics IPO

Europas größter Softwarehersteller SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) überzeugte jüngst durch den mehr als gelungen Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics in den USA. Gerade nach der Veröffentlichung der schlechter als ursprünglichen erwarteten Quartalszahlen im vergangenen Oktober und dem daraus resultierenden Kurssturz, hilft die positive Meldung vom Qualtrics IPO dem Konzern aus Walldorf.

SAP hatte das Unternehmen, welches sich auf Marktforschungs-Software konzentriert vor gut zwei Jahren für USD 8 Mrd. erworben. Die Aktie von Qualtrics startete bei einem Kurs von USD 30 je Aktie und legte direkt am Handelstag an der Nasdaq rund 40 Prozent zu und so wurde der Kurse am Ende des ersten Handelstags auf USD 45,50 bewertet. Infolgedessen stieg der Börsenwert des Unternehmens von den anfänglichen USD 15 Mrd. nach den Kursaufschlägen zu Handelsbeginn auf mehr als USD 20 Mrd.

