DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: 7C Solarparken - Mit achtfachem Cashflow bewertet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haar (pta013/04.02.2021/09:30) - 04.02.2021 - Die 7C Solarparken AG hat weiterhin ambitionierte Ziele. Die Prognose für 2020 wurde zuletzt auf Euro 49.5 Mio. Umsatz und ein EBITDA von Euro 41 Mio. angehoben. Das kann auf eine EBIT-Marge von etwa 33 % und ein Ergebnis nach Steuern von Euro 11.5 Mio. hinauslaufen. Das letzte Quartal ist naturgemäß weniger ergiebig; umso mehr überzeugen die mittelfristigen Perspektiven. Die Dividende soll konstant gehalten werden, weil es nicht mehr um die Maximierung des Cashflows je Aktie geht.

Während für kleinere Unternehmen das Sechsfache des Cashflows als Börsenwert bewilligt wird, kann es bei größeren das 10- oder sogar 15-fache des Cashflows sein. Die 7C Solarparken AG wird derzeit mit etwa dem achtfachen Cashflow bezahlt und will zu den großen Tier-1-Anbietern aufschließen. PV-Kraftwerke sind per se eine Erfolgsgeschichte, die vor 18 Jahren angestoßen wurde. In den vergangenen 10 Jahren hat sich der Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung in Deutschland von 12 auf 25 % mehr als verdoppelt, die Gesamtleistung von 18 auf 53 GWp gar beinahe verdreifacht, denn der Stromverbrauch wächst weitaus stärker als die Bevölkerung. Immer mehr Kapital wird aus herkömmlichen Energien und Versorgern abgezogen und in die Erneuerbaren investiert.

Für 2023 wird ein Portfolio von 400 MWp an eigenen und weiteren 100 MWp an gemanagten Anlagen angestrebt. Gerade wurde eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht auf Euro 69.4 (67.5) Mio. zu Euro 4.10 je Aktie durchgeführt. Geht die Strategie auf, werden die Aktionäre vom Wachstum durch einen nachhaltig steigenden Börsenwert profitieren. Es ist kaum Zufall, dass 7C Solarparken 2020 erneut als bester deutscher Solarkraftwerksbetreiber ausgezeichnet wurde. Denn nicht allein auf die Effizienz der Anlagen, auch auf die Funktionsmechanismen des Marktes haben die Franken ein Auge - und reagieren prompt. Der beschleunigte Ausstieg professioneller Investoren aus den alten Energieformen treibt die Kurse der nachhaltigen Energieerzeuger weiter an.

Der ausführliche Bericht über die 7C Solarparken AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Februar-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Leibstraße 61, 85540 Haar Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612427400785 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2021 03:30 ET (08:30 GMT)