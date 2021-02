Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Bayer macht wichtigen Schritt ++ Gewinn für die Dt. Bank ++ Schwacher Ausblick von Spotify ++ Roulette bei Gamestop.

> USA | Die US-Indizes haben gestern einen Schritt zur Seite gemacht. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent, ebenso erging es dem S&P 500. Der Nasdaq100 musste gar einen kleinen Abschlag von 0,4 Prozent hinnehmen. Gespannt warten die Anleger auf die Details des geplanten Konjunkturpaketes und auf Hinweise seitens des neuen US-Präsidenten, wo die ersten politischen Impulse zu erwarten sind.

Gamestop ist weiterhin in aller Munde. Nach einem kräftigen Kursrutsch am Dienstag ging es gestern mit einem Plus von 2,7 Prozent fast schon normal zu. Wir raten unseren Lesern einmal mehr, sich an dieser Form des Börsen-Casinos, das stark an ein Schneeball-System erinnert, nicht zu beteiligen. Die letzten beißen die Hunde. Da müssen Sie nicht dabei sein.

