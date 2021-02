Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag erneut mit einem Gap-up in den Handel starten und bis fast 14.000 Punkte ansteigen. Im Tageshoch wurden direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart 13.988 Punkte erreicht. Dann ging es für den DAX wieder abwärts. Es bildete sich eine schwarze bearishe Tageskerze direkt im oberen Bereich des fallenden Trendkanals. Ein deutliches Schwächesignal. Der DAX ...

