Es war einmal eine Unterstützung: Die Aktie von Xiaomi ist in Hongkong deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Neben dem Schaden am Chartbild gibt es auch aus dem operativen Geschäftsumfeld negative Neuigkeiten. Dabei geht es um eine Entwicklung, die schon Smartphone-Konkurrent Huawei zu schaffen gemacht hat.Zumindest in China werden Berichten zufolge mit einem Update händisch installierte Google-Dienste von Xiaomi-Smartphones gelöscht. Eine nachträgliche Installation wird offenbar verhindert. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...