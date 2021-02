Strong buy Relay Medical: Ist das die >Covid-Rettung< von Flug- und Personenschiff-Häfen weltweit?

Anzeige / Werbung

Relay Medical und eine Covid-19-Technologie, die in meinen Augen essentiell daran beteiligt sein könnte, Normalität in unseren Alltag zurückzubringen und Fluglinien, Reisebüros, Flughäfen oder Kreuzfahrtlinien zu retten.

Der Kursverlauf spricht Bände…

Immer mehr Anleger kommen auf den selben Gedankengang, und das schlägt sich auch im Kurs der Aktie nieder. Das "Strong Buy"-Rating von Barcharts.com ist nur das Tüpfelchen auf dem i.

Quelle: barchart.com



Zack, und schon war die britische Insel vom Rest der Welt abgeschottet! Die offensichtlich noch ansteckendere Mutation des Covid-19-Virus ließ die Außenministerien anderer Länder sofort Maßnahmen ergreifen! Und in Südafrika und Brasilien lauern weitere Mutationen, die vielleicht ein noch rigoroseres Einschreiten erfordern. Die ohnehin schon schwer unter Druck stehenden Fluglinien, aber auch die großen Flughäfen, suchen händeringend nach Lösungen.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat diese quasi "fixfertig" im Regal. Ich denke, dass es nur noch eine Frage von wenigen Wochen oder vielleicht nur von wenigen Tagen sein könnte, bis der Flugbetrieb diese Lösung entdecken und einsetzen wird, ja, vielleicht sogar einsetzen MUSS.

Diese Lösung heißt Fionet und wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt (mehr dazu im Haupttext): Ein Covid-19-Schnelltest-Erfassungssystem, das mit allen gängigen Tests kompatibel ist. Auch die weltgrößte Hilfsorganisation USAID wird Fionet zum Einsatz bringen (Relay Medical & Fio Corporation Announce Sale to U.S. Government Agency, USAID, to Deploy Fionet Platform).

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der Fionet-Diagnoseplattform.



Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien. In 20 Minuten ist der gesamte Testablauf erledigt. - Das ist schnell, aber wenn man zum Beispiel ein Flugzeug mit 200 Personen damit durchtesten und abfertigen möchte, dann ist das zu lange. Man würde dutzende Stationen benötigen, um die Reiseverzögerung halbwegs gering zu halten, BIS ZULETZT!

RELAY MEDICAL AND FIO CORPORATION ANNOUNCE LAUNCH OF HIGH-THROUGHPUT COVID-19 'MOBILE TESTING TOOLKIT' CAPABLE OF PROCESSING 100 TESTS PER HOUR

Relay Medical (WKN: A2JQR0) & Fio (Joint Venture Partner) geben die Einführung der mobilen COVID-19-Schnelltestlösung mit hohem Durchsatz für Covid-19-Schnelltests bekannt. Die modulare Konfiguration kann bis zu 100 COVID-19-Antigen-Schnelltests pro Stunde verarbeiten, und dies mit nur zwei Fionet-Geräten und zwei Mitarbeitern. Mit zusätzlichen Geräten und Personal kann problemlos auf 1000 pro Stunde skaliert werden. Die Lösung ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach großvolumigen Testlösungen für Flughäfen, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen, Arbeitsplätze, Schulen usw. zu unterstützen.

Wir freuen uns sehr, unsere Fionet-Schnelltestlösung mit hohem Durchsatz auf den Markt zu bringen, um die wachsende Nachfrage nach Schnelltests in großvolumigen Umgebungen wie Flughäfen, Arbeitsplätzen und Schulen zu unterstützen. Unsere Lösung ist skalierbar und erschwinglich. Beides ist entscheidend, um COVID-19-Tests und -Verfolgungen erheblich zu verbessern. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO DER FIONET RAPID RESPONSE GROUP UND CEO DER FIO CORPORATION

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt neben Fionet noch verschiedene andere Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS