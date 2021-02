DJ ESET und Northwave gehen strategische Partnerschaft ein - "Endpoint Detection and Response"-Lösungen jetzt auch für KMU und den Channel

Jena (pts017/04.02.2021/10:00) - Der IT-Sicherheits-Hersteller ESET und Northwave, ein Spezialist für Managed Security Operations Center, Security Management und Cyber Emergency Response, haben eine umfassende Kooperation besiegelt. Mit dieser Zusammenarbeit möchten die Partner ESET-Lösungen und Northwave-Dienstleistungen rund um das Thema "24/7 Endpoint Detection and Response" (EDR) nun auch dem Mittelstand verfügbar machen. EDR ermöglicht eine kontinuierliche und umfassende Echtzeit-Überwachung aller Endpoint-Aktivitäten, eine detaillierte Analyse verdächtiger Prozesse sowie eine frühzeitige Reaktion auf auftretende Gefahren. Damit kann ein Unternehmen das Sicherheitsniveau signifikant erhöhen. Bislang ist EDR eher Großunternehmen und Konzernen mit eigenem Security Operation Center vorbehalten. Grund dafür sind zumeist die enormen Kosten und Ressourcen, die bei deren Betrieb anfallen.

"Mit der Northwave Deutschland GmbH haben wir einen weiteren kompetenten und erfahrenen Servicepartner für Endpoint Detection and Response Services in der DACH-Region gewinnen können", freut sich Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei ESET Deutschland. "Von dieser Kooperation profitieren auch ESET-Systemhauspartner, die diese 24/ 7-Managed-EDR-Dienstleistungen nicht in Eigenregie anbieten. Sie können nun auf das Know-how der Northwave zurückgreifen und gewinnbringend mit ESET Enterprise Inspector (EEI) in Endkundenprojekten einsetzen."

Insbesondere gegen diese aktuellen Gefahren und Sicherheitsvorfälle bietet die Kooperation den Kunden ein signifikant höheres Securityniveau: * Advanced Persistent Threats (APT) * Dateilose Angriffe * Zero Day Attacken * Advanced Ransomware * Verstöße gegen interne IT-Unternehmensrichtlinien

Erfolgreiche Zusammenarbeit auf DACH-Region ausgeweitet

Bereits seit einigen Jahren arbeitet die ESET-Muttergesellschaft in der Slowakei mit Northwave erfolgreich zusammen. Der niederländische IT-Spezialist hat sich als Experte in der Integralen Informationssicherheit erwiesen. Gleichzeitig kennt er sich bestens mit der EDR-Lösung ESET Enterprise Inspector aus, die bereits in einigen Projekten zum Einsatz kommt. In Leipzig betreibt das Unternehmen eine eigene Niederlassung: Northwave Deutschland GmbH, geleitet von Country Manager Eileen Walther. Folgerichtig folgt nun der nächste Schritt in den DACH-Raum, der als einer der größten Märkte für EDR-Lösungen und -Dienstleistungen gilt.

ESET-Handelspartner können in EDR-Markt einsteigen

ESET und Northwave füllen nun die Angebotslücke, indem sie professionelle Lösungen und die dafür benötigten Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Davon profitieren sowohl Endkunden als auch ESET-Systempartner. Alle ESET-Reseller, die keine eigenen Ressourcen in den genannten Servicebereichen aufgebaut haben, können nun Endkundenprojekte mit ESET Enterprise Inspector angehen - ohne in eigene Ressourcen investieren zu müssen. Damit erweitern sie ihr Portfolio auf einen zukunftsträchtigen und wachsenden Security-Markt. Perspektivisch stehen auch Leistungen in puncto Threat Monitoring, Threat Hunting oder Threat Intelligence auf der Agenda.

"Auch unsere deutschen Kunden vertrauen auf Northwaves hochmodernes Security Operations Center mit Hauptsitz in den Niederlanden. Für unseren 'Endpoint Detection & Response Service' haben wir ESET als Technologiepartner ausgewählt und schon viele Jahre gute Erfahrungen gesammelt. Wir sind glücklich darüber, dass wir die Zusammenarbeit ausbauen können. Die EDR-Software von ESET ist, nach unserer Einschätzung, eine hochwertige Lösung, um Vorfälle schnell zu erkennen und professionelle Maßnahmen für den Endkunden zu ergreifen. Wir freuen uns auf die Kooperation mit ESET-Partnern, die mit uns zusammenarbeiten möchten. So schützen wir gemeinsam die digitale Reise unserer Kunden", sagt Marc de Jong Luneau, VP und Chief Commercial Officer der Northwave Gruppe.

Milliarden-Markt Endpoint Detection and Response

Weltweit erwarten die Analysten von Mordor Intelligence einen Anstieg des Marktes auf 4,2 Milliarden Euro in 2025. Voraussetzung dafür ist aber, dass auch Mittelstandsunternehmen in den Genuss von EDR kommen. Bislang setzen vor allem Großunternehmen auf Endpoint Detection and Response in Eigenregie. Dafür investieren sie gezielt in entsprechende Lösungen und setzen deren Ergebnisse selbst um. Die meisten Systemhäuser und Kunden bleiben außen vor, denn die Einstiegsvoraussetzungen sind immens.

Über ESET Enterprise Inspector ESET Enterprise Inspector (EEI) kombiniert die Analyse der Nutzungsdaten im Firmennetz mit Informationen zu aktuellen Bedrohungen, um so Auffälligkeiten im Netzwerk schnell und zuverlässig zu erkennen. Die Auswertung der Datenströme erfolgt in Echtzeit, sodass ungewöhnliche Aktivitäten sofort gestoppt werden können, um eine Malware-Attacke oder einen Datendiebstahl sicher zu unterbinden. Als umfassendes Analyse-Tool leistet der ESET Enterprise Inspector einen entscheidenden Beitrag zum Risiko-Management im Unternehmensnetz. Der EEI überwacht nicht nur den eigentlichen Datenverkehr, sondern auch Registry- und Speichervorgänge der angebundenen Endpoints. Basierend auf der Analyse vergangener Auffälligkeiten erkennt das Tool sogar Infiltrationen, die über einen längeren Zeitraum hinweg stattgefunden haben.

Über Northwave Seit 15 Jahren unterstützt Northwave Unternehmen, die Opfer von digitalen Angriffen geworden sind. Mehr als 150 erfahrene und engagierte Experten in den Niederlanden, Belgien und in Deutschland kümmern sich rund um die Uhr zuverlässig um die Informationssicherheit. Northwave sieht Unternehmen als Ganzes - Menschen, Prozesse, Technologien: Gemeinsam mit dem Kunden richtet das Unternehmen ein Intelligent Security Operation Center ein, das die Informationen 24 Stunden am Tag umfassend sichert. Northwave fokussiert sich auf Mittelstandsunternehmen, die ihre Digitalisierung und Cybersicherheit ernsthaft betreiben wollen. https://northwave-security.com/de/

Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/

