In Skandinavien ist EMX Royalty bereits mehrfach tätig geworden. EMX hat nun mit Martin Laboratories EMG Limited ("MLE") eine Optionsvereinbarung über 5 Batteriemetallprojekte geschlossen.

Skandinavien bietet große Chancen

Batteriemetalle sind gefragte Rohstoffe, deren Bedarf in Folge des Wachstums bei Erneuerbaren Energien und im Elektroautomarkt steigt. Das hat auch EMX Royalty (4,30 CAD, 2,75 Euro; CA36873J1075) erkannt. Bei Kupfer-, Zink- und Goldlagerstätten in Norwegen und Schweden haben sich die Kanadier t bereits engagiert. Die neue Optionsvereinbarung mit Martin Laboratories EMG Limited ("MLE") beinhaltet für EMX eine Kapitalbeteiligung, eine NSR-Lizenzgebühr von 2,5 Prozent für jedes Projekt sowie weitere Vergütungen und Meilensteinzahlungen. Beim Partner MLE handelt es sich um ein Privatunternehmen, dessen Ziel die Weiterentwicklung der Batteriemetall-Projekte ist. Unterstützung kommt dabei durch Investitionen aus der Privatwirtschaft.

Die Projekte

In Norwegen handelt es sich um die Projekte Flåt, Bamble und Brattåssen. Dazu kommen in Schweden die Projekte Mjövattnet und Njuggträskliden dazu. Sie alle enthalten Nickel, Kupfer und Kobalt, teilweise auch Gold und Metalle der Platingruppe. Die Gebiete punkten zum Teil mit historischem Abbau, Explorationsbohrungen und historischen Mineralressourcen.

Die Vereinbarung in Einzelheiten

MLE erhält die Option, 100 Prozent der Beteiligungen an den 5 Projekten zu erwerben. Dafür erhält EMX 50.000 US-Dollar in bar sowie Stammaktien in Höhe einer Beteiligung von 5 Prozent an MLE. Innerhalb von 12 Monaten muss MLE mindestens 200.000 USD für jedes Projekt ausgeben. Im zweiten Jahr des Abkommens muss MLE insgesamt eine Mio. US-Dollar investieren. Danach kann MLE einzelne Projekte behalten, muss jedoch Stammaktien an EMX emittieren. Je nachdem, wie viele Projekte MLE behalten möchte, erhält EMX eine Beteiligung an MLE zwischen 5 und 9,9 Prozent. Zudem erhält EMX jährliche Vorauszahlungen von Lizenzgebühren.

Fünf aussichtsreiche Projekte

Norwegen war in den 1870er Jahren der weltweit größte Nickelproduzent. Nach jahrzehntelanger Exploration, Entdeckung von Nickelsulfidprojekten und langer Produktion wurden im Jahr 2006 Projekte stillgelegt. Jahrelang passierte nichts, dann erwarb EMX in den vergangenen zwei Jahren dort Projekte, die nun veroptioniert wurden.

