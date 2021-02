Bayer-Bonus-Zertifikat mit 12%-Chance und 26% Schutz

Obwohl die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den vergangenen drei Monaten um 22 Prozent zulegen konnte, nimmt sie mit einem Minus von 29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten noch immer einen der letzten Plätze im DAX für diesen Zeitraum ein. In den nächsten Tagen und Wochen könnte die Bayer-Aktie bei einem freundlich bleibenden Börsenumfeld ihre Aufholjagd allerdings weiter fortsetzen. Nach der Einigung von Bayer mit den Klägeranwälten, um künftige Klagen mit dem Thema Glyphosat zu managen und beizulegen, legte die Aktie im frühen Handel des 4.2.21 zeitweise um 5,9 Prozent zu, konnte das hohe Niveau allerdings in weiterer Folge nicht ganz behaupten.

Mit Kurszielen von bis zu 74 Euro (Bernstein Research) empfehlen Experten in ihren brandaktuellen Analysen die Bayer-Aktie nach der Einigung mit den Klägeranwälten zum Kauf.

Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die Bayer-Aktie in Erwägung zieht, aber das zweifellos vorhandene Risiko eines direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die Aktie ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise:Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 40 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2021 mit dem Bonuslevel in Höhe von 55 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000UE6QX28) auf die Bayer-Aktie liegen Bonuslevel und Cap bei 55 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, 17. Dezember 2021 aktivierte Barriere befindet sich bei 40 Euro. Beim Bayer-Aktienkurs von 53,95 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 49,03 Euro kaufen. Der Kauf des Zertifikates ist somit mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als der Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 49,03 Euro erwerben können, ermöglicht es in fünf Monaten einen Bruttoertrag von 12,18 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,86 Prozent auf 40 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 40 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 17. Dezember 2021 ermittelten Schlusskurs der Bayer-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser Kurs unterhalb von 49,03 Euro festgestellt, dann entstehen - vor Spesen - Kapitalverluste.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de