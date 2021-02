München (ots) - SaaS Detection and Response ermöglicht kontinuierliche Übersicht, Bewertung und Compliance für SaaS-Anwendungen auf einer einzigen OberflächeQualys, Inc (http://www.qualys.com/). (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellte heute Qualys SaaS Detection and Response (https://www.qualys.com/saasdr) (SaaSDR) vor. Mit der neuen Lösung steht den IT- und Sicherheitsteams eine einheitliche Konsole zur Verfügung, um kontinuierliche Übersicht, Sicherheit und Compliance für ihre kritischen SaaS-Anwendungen zu gewährleisten.Basierend auf der FedRAMP-autorisierten Qualys Cloud-Plattform, vereinfacht und automatisiert Qualys SaaSDR das Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Management für SaaS-Anwendungen. SaaSDR ermöglicht eine automatisierte, stets aktuelle Bestandsverwaltung und Kontrolle für SaaS-Anwendungen sowie zugehörige Ordner und Dokumente. So hilft die Lösung den Kunden, eine unbeabsichtigte Preisgabe sensibler Informationen zu verhindern und den Compliance-Status ihrer SaaS-Anwendungen zu verstehen. Die erste Version von SaaSDR bietet native Unterstützung für Google Workspace, Microsoft Office 365, Zoom und Salesforce."Wenn intern betriebene Anwendungen auf IaaS und schließlich auf SaaS umgestellt werden, entstehen blinde Flecken für die Sicherheitsanalytiker, da die herkömmlichen Sicherheitstools den nötigen Überblick über SaaS-Anwendungsstacks nicht bieten können", erklärt Frank Dickson, Program VP, Security Products, IDC. "Das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung bei Saas-Modellen führt zu Veränderungen bei Sicherheit und Wartung, da das SOC keine Kontrolle über das Betriebssystem und die Anwendungsschicht hat. Sicherheit, Hygiene und Verwaltung müssen deshalb durch einen API-zentrierten Ansatz mit Daten- und Identitätskonzepten gewährleistet werden."Mit Qualys SaaSDR steht Unternehmen eine ganzheitliche Lösung für die Verwaltung ihrer SaaS-Anwendungen zur Verfügung. SaaSDR bietet:Benutzer- und Gerätetransparenz - Automatische Inventarisierung der internen und externen Benutzer und Benutzergruppen von SaaS-Anwendungen sowie der Dateien und Ordner, die die Benutzer anlegen und einsehen können.Leistungsstarke Zugriffskontrollen - Vollständige Kontrolle über die Benutzer und ihre Datenzugriffsrechte, sodass Zugriffsstufen schnell überprüft und granular zugewiesen werden können - alles über eine einzige Oberfläche.Erkenntnisse zur Gefährdung von Daten - Mithilfe komplexer Threat Intelligence werden SaaS- und Drittanbieter-Anwendungen beleuchtet, um Sicherheitslücken zu erkennen, wie falsche Berechtigungen, gefährdete Dateien, Dateiänderungen, Fehlkonfigurationen, kritische Schwachstellen und Exploits.Sicherheits- und Compliance-Status - Die Lösung unterstützt kontinuierliche, automatisierte Bewertungen der Sicherheit und Konfiguration von SaaS-Anwendungen sowie die Durchsetzung der Compliance gemäß Branchen-Benchmarks wie O365 via CIS, PCI-DSS, NIST und CIS.Risikobewertung - Mithilfe der Qualys Cloud-Plattform korreliert die Lösung Informationen zu SaaS-Anwendungsdaten, etwa zu Benutzerzugriffsrechten und Datengefährdung, mit zusätzlichen Sicherheits-Telemetriedaten wie Benutzerstandort, Zugriffszeit, Dateiänderungen, Host-Schwachstellen und -Konfigurationen, erweiterte Bedrohungen und mehr."Dank unserer massiven Investitionen in die Qualys Cloud-Plattform können wir die relevanten Kontextdaten, Echtzeit-Analysen, Transparenz und Skalierbarkeit bieten, die für Detection and Response-Lösungen wie SaaSDR erforderlich sind", betont Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys. "Die nativen Konnektoren von Qualys SaaSDR verankern die Sicherheit direkt in den SaaS-Anwendungen. Sie schaffen Klarheit und liefern Informationen - auf einer einzigen Oberfläche. So können die Kunden dafür sorgen, dass ihre SaaS-Anwendungen sicher sind."Kommende Funktionen In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird Qualys die Anwendung um proaktive Reaktionsmöglichkeiten, wie etwa Warnungen bei einer Offenlegung von Daten, sowie automatisierte Abhilfemaßnahmen erweitern.Preis und Webinar Qualys SaaSDR ist jetzt allgemein verfügbar. Preis: ab 20 US-Dollar pro Benutzer und SaaS-Anwendung. Für einen kostenlosen Test, besuchen Sie bitte www.qualys.com/trySaaSDR. Oder Teilnahme am Webinar Navigating the SaaS Technology Stack for Continuous Visibility and Compliance (https://www.qualys.com/saasdr-webinar) , das am 3. März stattfindet.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/4829858