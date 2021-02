Deutschland stand im Jahr 2020 als Reiseziel im Fokus der Deutschen - besonders der Urlaub in einer gemieteten oder der eigenen Ferienimmobilie. Bereits im Vorjahr gab es einen Trend nach oben. Laut Statistik-Portal Statista wurden in Deutschland im vergangenen Jahr fast 50 Millionen gewerbliche Übernachtungen in Ferienimmobilien getätigt - rund 13% mehr als im Jahr zuvor - private Übernachtungen nicht mitgezählt. Dieser Trend hat sich 2020 fortgesetzt. Laut Statistischem Bundesamt waren in diesem Jahr insgesamt 11.328 gewerbliche Ferienhäuser und -wohnungen in Deutschland geöffnet.

