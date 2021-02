BELGRAD (dpa-AFX) - Serbien hat an seine Bürger bereits mehr als eine halbe Million Impfungen gegen die Infektionskrankheit Covid-19 verabreicht. Bis zum Donnerstagmorgen erhielten 513 652 Menschen die erste Impfung, berichtete das staatliche Fernsehen RTS. Die Zweitimpfungen beginnen am 9. Februar. Für einen vollständigen Schutz sind bei den bisher im Umlauf befindlichen Vakzinen zwei Impfungen pro Peron nötig.

Serbien hat knapp sieben Millionen Einwohner. In Europa steht es bei der Corona-Impfrate bezogen auf die Bevölkerungszahl an zweiter Stelle hinter Großbritannien. In dem Balkanland wird vor allem mit dem chinesischen Impfstoff Sinopharm geimpft. Auch größere Lieferungen des russischen Präparats Sputnik V werden erwartet. Beide Vakzine sind in der EU nicht zugelassen.

Serbien impft auch mit westlichen Impfstoffen wie dem von Biontech -Pfizer . Diese stehen jedoch nicht in größeren Mengen zur Verfügung./gm/DP/jha