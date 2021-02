Die Redaktion von 4investors hat mit dem CEO der fox e-mobility AG, Philippe Perret, über die Pläne des Unternehmens, den Kapitalbedarf und die Positionierung im Wettbewerb gesprochen.

www.4investors.de: Kurz zur Einordnung für die meisten Leser: Wer ist fox e-mobility?

Perret: Wir sind das erste an der Börse gelistete europäische Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung elektrischer Fahrzeuge fokussiert. Innerhalb von zwei Jahren wollen wir die MIA 2.0 als erstes voll elektrisches Kleinfahrzeug in Europa auf die Straße bringen. Das E-Auto soll bereits ab rund 16.000 Euro erhältlich sein. Wir sind auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Damit stehen wir vor dem Durchbruch der Massen-Elektromobilität in Europa. Das macht uns zu einem Vorreiter im unteren Preissegment - einem gewaltigen Wachstumsmarkt.

www.4investors.de: Im Dezember ist fox e-mobility über ein Reverse-IPO an die Börse gekommen. Der Kurs stieg damals von 1,10 Euro auf mehr als 4,20 Euro an. Inzwischen liegt das Papier wieder bei mehr als 2,40 Euro. War der zwischenzeitliche Ausschlag übertrieben? Und haben danach Gewinnmitnahmen eingesetzt?

Perret: Die Kursentwicklung der ersten Tage hat verdeutlicht, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach einem vielversprechenden Player in unserem Segment gibt. Die Aktie ist innerhalb weniger Tage um mehr als 300 Prozent gestiegen. Dann haben Aktionäre Gewinne mitgenommen. Das ist in dieser Situation nichts Ungewöhnliches. Wir konzentrieren uns auf die operativen Fortschritte. Das werden die Investoren früher oder später honorieren.

www.4investors.de: Sie notieren derzeit im Düsseldorfer, Berliner und Hamburger Freiverkehr. Schon im Dezember sagten sie, dass dies nicht die letzte Börsenstation sein wird. Wann kommt der Aufstieg in den regulierten Markt, wann kann die Aktie über XETRA gehandelt werden?

Perret: Unser Anspruch ist es, Anlegern eine attraktive europäische, börsennotierte Alternative zu den bekannten amerikanischen und asiatischen Elektromobilitäts-Gesellschaften zu bieten. Der Börsengang war der erste Schritt bei diesem Vorhaben. Nun gilt es, die Aktie am Kapitalmarkt zu stärken. Dazu streben wir kurzfristig eine Aufnahme in den Primärmarkt mit Anschluss an XETRA an. Darüber hinaus schaffen wir alle Voraussetzungen für ein Uplisting in den Prime Standard. Die Transparenzanforderungen erfüllen wir bereits jetzt. So stärken wir die Bekanntheit der Aktie, werden auch für Großinvestoren attraktiver und steigern das Handelsvolumen. Wir haben sehr gute Argumente für unsere Aktie.

www.4investors.de: Ihre MIA 2.0 soll nicht in eigenen Produktionshallen entstehen. Diese wollen sie an einen Auftragsfertiger auslagern. Welche Voraussetzungen muss der externe Produzent mitbringen?

Perret: Das Outsourcing der Produktion ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Wir wollen schlank und schnell agieren. Daher fokussieren wir uns mit unseren 12 Mitarbeitern in der aktuellen Phase auf die Entwicklung. Die Produktion werden wir an einen erfahrenen europäischen Partner auslagern. Es gibt in Europa ausreichend Kapazitäten für dieses Vorhaben und wir befinden uns hierzu aktuell in Gesprächen. Das ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir rechnen damit, in den nächsten zwölf Monaten einen Produktionspartner zu präsentieren, der unsere hohen Anforderungen an die Qualität und die Effizienz erfüllen kann.

www.4investors.de: Wie viel Geld benötigen sie für Forschung, Entwicklung etc.?

Perret: Unser Kapitalbedarf ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Vorhaben, denn wir verfügen über einen entscheidenden Vorteil: Das Konzept der MIA 2.0 basiert auf der MIA 1.0, die bereits im Zeitraum von 2011 bis 2013 produziert wurde. In der MIA stecken daher bereits rund 150 Millionen Euro Entwicklungsaufwand, die wir nun "sparen". Insbesondere beim teuren Rohbau- und Crashkonzept sowie bei der E/E-Plattform inklusive des Antriebs müssen wir nicht von Null anfangen. Daher benötigen wir nur rund 160 Millionen Euro, um das Fahrzeug zu entwickeln, auf die Straße zu bringen und den Break-Even zu erreichen. Das ist vergleichsweise sehr wenig Geld für ein völlig neues Fahrzeugkonzept. Das senkt das Risiko für unsere Anleger. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir entwickeln die MIA 2.0 in der Hälfte der Zeit für die Hälfte der marktüblichen Kosten.

www.4investors.de: Um die weiteren Schritte zu finanzieren, benötigen sie somit frisches Geld. Dies soll auch mittels Kapitalmaßnahmen ins Unternehmen kommen?

Perret: Wir planen ...

