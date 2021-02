Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt war es gestern ruhig, so die Analysten der Helaba.Lediglich das Bundesland Berlin habe sich mit einer Aufstockung ihrer Schatzanweisung mit Laufzeit August 2040 in Stellung gebracht. Am Sekundärmarkt hätten die Renditen der IBOXX Sub-Sovereigns gestern über alle Ratingsegmente seitwärts tendiert. In den letzten Tagen hätten diese sich jedoch ausgeweitet. So würden Sub-Sovereigns mit A-Rating aktuell auf einem Niveau von 0,45% und damit 8 Basispunkte höher als vor einer Woche rentieren. ...

