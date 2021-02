Infineon ist gut in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der deutsche Chiphersteller hat nach einem guten Jahresauftakt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Infineon konnte dank guter Geschäfte mit der Autobranche Umsatz und Gewinn kräftig steigern, wie er am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Als Folge hob das Unternehmen seine Prognose leicht an und will die geplante Fertigung im österreichischen Villach rund drei Monate früher anlaufen lassen. Trotz negativer Effekte durch den schwachen Dollar stieg der Gewinn im ersten Geschäftsquarta...

