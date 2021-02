DJ IWH: Zahl der Insolvenzen im Januar wieder rückläufig

Von Andreas Kißler

HALLE/BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Insolvenzen ist im Januar 2021 nach einem spürbaren Anstieg im Dezember laut jüngsten Daten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wieder zurückgegangen. Laut IWH-Insolvenztrend wurden im ersten Monat des Jahres 689 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet. Damit lagen die Insolvenzen im Januar um 23 Prozent unter den Dezemberzahlen, aber leicht über dem Mittel der vorangegangenen Monate August bis November 2020.

Erneut seien im Januar vergleichsweise wenige Jobs von Insolvenz betroffen gewesen. Die Analyse des IWH zeigt den Angaben zufolge, dass die größten 10 Prozent der Unternehmen, deren Insolvenz im Januar gemeldet wurde, insgesamt etwa 5.500 Personen beschäftigen. In keinem Monat des Jahres 2020 sei diese Zahl niedriger gewesen. Die Gruppe der größten Unternehmen sei maßgeblich für die Gesamtzahl aller Jobverluste nach Insolvenz.

Die Gründe für die weiter niedrigen Insolvenzzahlen sah der Leiter der IWH-Insolvenzforschung, Steffen Müller, in einer Mischung aus staatlichen Hilfsmaßnahmen und einer teilweisen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf der einen Seite und einer abwartenden Haltung der Unternehmen auf der anderen. "Viele Unter-nehmen sind gesund und mit finanziellen Polstern in die Krise gegangen und können bis zum Wiederaufschwung nach der Krise durchhalten", sagte er.

In den kommenden Monaten dürfte die bis April ausgesetzte Insolvenzantragspflicht der für November- und Dezemberhilfen berechtigten Unternehmen die Insolvenzentwicklung dämpfen. "Die Analyse unserer Frühindikatoren zeigt, dass auch in den nächsten Monaten nicht mit einer Insolvenzwelle zu rechnen ist", sagte Müller. Insbesondere zeigten die Frühindikatoren für die nächsten Monate auch keinen Anstieg bei den Insolvenzen in den vom Lockdown besonders betroffenen Branchen Einzelhandel und Gastgewerbe. Allerdings könnten sich "Insolvenzen in diesen Branchen durch die neuerliche Aussetzung der Antragspflicht wieder aufstauen".

