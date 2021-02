(shareribs.com) London 04.02.2021 - Die Ölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche leicht zurückgegangen. Die Ölpreise bewegen sich in Erwartung der weiteren Verknappung des Angebots auf einem hohen Niveau. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,0 Mio. Barrel auf 475,7 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände von Benzin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...