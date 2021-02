OMV: Der Markt muss endlich mitspielen

Die jüngste Zahlenvorlage von OMV (WKN: 874341 / ISIN: AT0000743059) kam am Markt sehr gut an. Kein Wunder. Trotz deutlich rückläufiger Umsätze und Gewinne will der österreichische Öl- und Gaskonzern seinen Anteilseignern eine höhere Dividende zahlen.

OMV zeigt sich großzügig

Bildquelle: Pressefoto © OMV Aktiengesellschaft

Für 2020 schlägt das Management eine Dividende je Aktie in Höhe von 1,85 Euro vor. Dies wäre ein Anstieg um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell würde diese Ausschüttung einer sehr attraktiven Dividendenrendite von rund 5 Prozent entsprechen.

