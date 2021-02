DJ PTA-Adhoc: MyHammer Holding AG: Vorläufige und noch nicht testierte Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2020; neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta024/04.02.2021/11:32) - Die MyHammer Holding AG gibt vorläufige und noch nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 für den Konzern nach IFRS bekannt:

Die Umsatzerlöse konnten auf TEUR 20.137 gesteigert werden (Vorjahr TEUR 17.450).

Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte auf TEUR 5.199 verbessert (Vorjahr TEUR 2.658).

Damit hat - trotz der Corona-Pandemie - die erwartete positive Entwicklung angehalten, die sich auch schon in den Zwischenergebnissen des Jahres 2020 gezeigt hatte.

Ferner teilt die Gesellschaft mit, dass Herr Rechtsanwalt Christoph Partsch nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Gutbrod auf Antrag der Gesellschaft gerichtlich zum Aufsichtsratsmitglied bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestimmt worden ist. Herr Partsch ist nunmehr zum Aufsichtsratsvorsitzenden der MyHammer Holding AG und der operativen MyHammer AG gewählt worden.

(Ende)

Aussender: MyHammer Holding AG Adresse: Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Matthias Niebuhr, Leiter Recht Tel.: +49 30 23322-815 E-Mail: ir@myhammer-holding.de Website: www.my-hammer.de

ISIN(s): DE000A11QWW6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612434720857 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2021 05:32 ET (10:32 GMT)