Die Biontech-Aktie befindet sich seit dem 11. Oktober 2019 an der Börse und hat seitdem um ganze 654% an Wert gewonnen. Dabei können sich Aktionäre des Biotech-Spezialisten alleine seit Jahresstart 2021 über einen Kursgewinn von 42% freuen (Wochenperformance: +9%). Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien...

Den vollständigen Artikel lesen ...