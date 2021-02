Unterföhring (ots) - 4. Februar 2021. "Sie war mit allem einverstanden - das müssen Sie mir glauben!" Chirurg Hendrik (Barry Atsma) fällt aus allen Wolken, als die Polizei vor ihm steht und ihn verhaftet. Am Abend zuvor hatte er ein Date mit der sympathischen Laura (Felicitas Woll). Die behauptet nun, Hendrik habe sie betäubt und vergewaltigt. Der Arzt schwört, der Sex war einvernehmlich: "Hätte ich auch nur für eine Sekunde das Gefühl gehabt, sie wollte das alles nicht, wäre ich sofort gegangen", berichtet er der Polizei. Doch weil Aussage gegen Aussage steht, entwickelt sich ein Psychoduell zwischen beiden Seiten, welches immer mehr Leute in die Sache hineinzieht ... Wer lügt?SAT.1 zeigt die hochspannende Event-Mini-Serie "Du sollst nicht lügen" am Dienstag, 9. Februar, und Mittwoch, 10. Februar 2021, jeweils als Doppelfolge um 20:15 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Adaption der britisch-amerikanischen Erfolgsserie "Liar". Hauptdarsteller Barry Atsma über seine Rolle: "Hendrik ist ein sehr komplexer Mann. Er hat seine Frau verloren, versucht ein guter Vater für seinen Sohn zu sein, ist ein erfolgreicher Arzt, aber auch eine einsame Seele mit Geheimnissen, die nur seine Frau kennt. Und dieser Mann kommt plötzlich in eine extreme Situation und wird einer Vergewaltigung beschuldigt. Jeder, er auch, ist total überrascht. Wie Hendrik unter diesem extremen Druck reagiert, ist für mich als Schauspieler eine sehr interessante Herausforderung." Regie führte OSCAR® Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland", 2009).+++ Produktion: filmpool fiction GmbH +++ Produzent: Mathias Lösel +++ Regie: Jochen Alexander Freydank +++ Buch: Astrid Ströher, Dirk Morgenstern nach den Originaldrehbüchern von Harry Williams, Jack Williams +++ Kamera: Andreas Doub +++ Redaktion SAT.1: Jana Kaun, Wolfgang Oppenrieder +++ Drehort: Hamburg, Cuxhaven und Umgebung"Du sollst nicht lügen" am Dienstag, 9. Februar, und Mittwoch, 10. Februar 2021, jeweils um 20:15 Uhr als Doppelfolge in SAT.1. Alle vier Teile der Mini-Serie sind bereits auf Joyn PLUS+ verfügbar.Pressekontakt:Nadja SchlüterCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7281email: nadja.schlueter@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4830041