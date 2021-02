Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer kurzen, von Risikoaversion geprägten Phase kehren die Marktteilnehmer wieder in den Risk-on-Modus zurück, so die Analysten der Helaba.Entsprechend sei der ITRAXX Senior Financial unter die 60er Marke sowie die 55-Tagelinie abgetaucht. Der damit zum Ausdruck kommende Optimismus sei aber nur in Teilen nachvollziehbar. Insbesondere hätten die gestern veröffentlichten Quartalsberichte kein konsistentes Bild geliefert. Angesichts von Restrukturierungskosten und Rückstellungen für Corona-Belastungen habe die spanische Banco Santander im vierten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Nettoergebnis sei um 90 Prozent auf 277 Mio. EUR gesunken. Abschreibungen und Akquisitionen hätten zu einem Jahresverlust - dem ersten in der Firmengeschichte - in Höhe von 8,77 Mrd. EUR geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...