Für den US-Stahlkonzern Nucor (ISIN: US6703461052; WKN: 851918) fiel das Geschäftsjahr 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie erwartungsgemäss verhalten aus. Demnach vermeldete Ende Januar das in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) ansässige Unternehmen für den vergangenen Zwölfmonatszeitraum einen Umsatzrückgang um 10.8 % auf 20.1 Milliarden US-Dollar, womit sich die Firma im Branchenvergleich aber noch vergleichsweise gut behauptet hat, da beispielsweise Konkurrent US Steel (ISIN: US9129091081; WKN: 529498) mit einem Minus von 24.7 noch einen erheblich stärkeren Erlöseinbruch zu verkraften hatte.Allerdings gibt es nun deutliche Anzeichen, dass sich die fundamentale Lage bei Nucor deutlich verbessert. Zum einen konnte Nucor den Erlös im 4. Quartal gegenüber der Vorjahresperiode von 5.13 Milliarden US-Dollar auf 5.26 Milliarden US-Dollar steigern. Gleichzeitig zog der Nettogewinn von 107 Millionen US-Dollar auf 398 Millionen US-Dollar an, womit die Analystenschützen für den Nettogewinn um immerhin 10 % übertroffen wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...