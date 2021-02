Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Und jetzt setzt man Zeichen. In Südkorea. Mit einem der grössten Industriekonglomerate des Landes gemeinsam: Der Hyosung Corporation. Linde & Hyosung Corp wollen ein umfangreiches Wasserstofffnetzwerk in Südkorea aufbauen, besitzen und betreiben Und die Partner werden so einen wichtigen Anteil am erklärten Regierungsziel der Null-Emission in 2050 haben. ...

