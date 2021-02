Milch und Milchprodukte aus Hafer, Soja und Co euphorisieren die Anleger. Die Aktie von Sunopta, Hot-Stock in der AKTIONÄR-Ausgabe 39/20, geht seit Wochen steil nach oben. Am Mittwoch kletterte der Titel des kanadischen Unternehmens auf ein neues Rekordhoch bei 16,31 Dollar. Performance seit Empfehlung: 133 Prozent.Sunopta hat sich vor einigen Jahren auf vegane Ernährung spezialisiert. Zum Angebot der Firma zählen neben Milchersatz auch allerlei gesunde Snacks wie zum Beispiel Früchteriegel. Die ...

